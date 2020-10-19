中鋼「欣橋之心」342戶住宅大樓順利銷售一空，中欣開發原本規劃11/1為公開銷售期，將改為舉辦「感恩嘉年華會」活動，感謝訂戶的大力支持。中欣開發並希望所有的訂戶，能儘快完成過戶，若一切順利，最快年底前交屋款即可順利入帳，並挹注給母公司中鋼。

中欣開發透露，高雄銀行董事長董瑞斌19日下午率相關主管，前往中欣開發拜訪董事長翁朝棟和總經理呂威璋，並同意將提供優惠的低利貸款給年輕首購族，以減輕購屋的負擔。

(工商 )