「欣橋之心」銷售一空 中欣開發：11／1舉辦感恩嘉年華會 17:012020/10/19 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中欣橋頭「欣橋之心」日前湧進大批訂購人潮。圖／中欣開發提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼「欣橋之心」342戶住宅大樓順利銷售一空，中欣開發原本規劃11/1為公開銷售期，將改為舉辦「感恩嘉年華會」活動，感謝訂戶的大力支持。中欣開發並希望所有的訂戶，能儘快完成過戶，若一切順利，最快年底前交屋款即可順利入帳，並挹注給母公司中鋼。 中欣開發透露，高雄銀行董事長董瑞斌19日下午率相關主管，前往中欣開發拜訪董事長翁朝棟和總經理呂威璋，並同意將提供優惠的低利貸款給年輕首購族，以減輕購屋的負擔。 (工商 ) #中鋼 #中欣開發 #欣橋之心 #順利 #銷售一空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「欣橋之心」銷售一空 中欣開發：11／1舉辦感恩嘉年華會 17:012020/10/19 財經 台中日月千禧酒店 2020萬聖節活動登場 04:102020/10/19 企業經營 《台北股市》外資今年來前10大買賣超名單揭曉 聯發科是最愛 12:492020/10/19 財經 市議員張瀞分關心後疫情時代農特產銷 農業局：輔導農民成立網路銷售平台 18:392020/10/19 生活 10／18全台萬人同步淨灘．珍愛台灣 不能沒有你 「和泰TOYOTA集團淨灘減塑全台總動員」 17:332020/10/19 汽車情報-汽車新聞 高雄國際食品展22日登場 海洋局設高雄海味專區 11:402020/10/19 財經 《文創股》手遊＋資訊月銷售 宇峻Q4營收戰新高 10:502020/10/19 財經 捷豹空氣壓縮機 工業節能好幫手 04:102020/10/19 產業特刊 雄獅賣「吃」賣出心得 搶進SOGO美食街 11:202020/10/19 財經 5G激戰＋政策加持 12檔外資買超卡位 04:102020/10/19 財經要聞 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 華為手機繞道再起壓力大 小米遭外資唱衰 股價跌逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。