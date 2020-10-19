于美人、余湘19日出席許復新書《意外之外：與于美人深度對談》活動，該書深入分享她過去接下親民黨發言人58天的意外之旅，余湘一路影響她許多。談到近日中天新聞台換照風波，引發社會高度矚目，她無畏直言：「這個不是我們一直在教育的所謂言論自由、所謂民主社會嗎？就是我聽你講話，真想把你掐死，但是我必須掐住我的手，讓你可以說話，我必須捍衛你說話的權利，讓你可以說不同聲音！」她強調，「這樣的厚度、這樣的寬度、這樣的高度，沒有的話，我們怎麼可以說是一個言論自由、民主的社會？」

于美人表示：「言論自由這件事，沒有說誰講就是一個版本，是放諸四海可受公評之論。」她也提出建議，「還有一個很簡單的方法，你就多一點的新聞台出來，讓我們有更多選擇，為什麼只有兩種聲音可以選擇呢？為何不是更多聲音可以大開大擴？」這是否代表NCC應該再更開放些？她點出重點，「不能說是NCC大方一點，是人民要求NCC這樣做，要倒過來！怎麼能求NCC呢？NCC不是人民求你，是你要為人民服務，我們需要更多元的新聞媒體，謝謝」。

于美人（左起）、許復、余湘開心同框。（粘耿豪攝）

于美人被問是否後悔當了親民黨發言人，她笑回：「後悔死了，但每次後悔都讓我學到很多。」她談到與余湘共度的58天，「通常與朋友出去旅遊鬧翻，都是因為時間太長，我們才58天，過程又要分工，又是以政治素人的高度，用這樣的心情美好體驗了這58天，也希望這些可以鼓勵到社會上勇敢的女性。」她以一句話總結，「按部就班的人生最安全，只有意外之旅可以豐富生命」。她也分享當時競選團隊跟候選人的穿搭有下功夫，色彩相當協調，還獲得外媒肯定。

(中時 )