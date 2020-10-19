大陸上海野生動物園日前驚傳飼養員遭群熊攻擊分屍！該飼育員在眾多遊客面前，遭熊群撕咬攻擊，將他分屍後拖到別處食用，駭人畫面讓在場遊客看傻眼，悲劇發生後，許多人心情久久不能平復，該動物園事發後已將猛獸區關閉。

綜合陸媒報導，有目擊者爆料，遊客17日在上海野生動物園搭乘園區觀光車時，看到一名飼育員施工中被猛獸區熊群攻擊，撕咬後分屍吃下肚。其他工作見狀嚇得趕緊躲進車內，熊群離開後，現場僅剩下飼育員的衣服與鞋子，警方不久後就趕到現場調查。

目擊遊客PO文受到驚嚇，心情尚未平復。（圖／翻攝自微博）

目擊遊客指出，當時觀光車上有大量遊客目睹這駭人一幕，其中還有多名小孩，大家心情都尚未平復。園方事後張貼一張告示表示，園區內猛獸區發生安全事故，需處理善後事宜，故此區暫停開放。

這起飼育員遭熊群攻擊事件很快在網路上瘋傳，園方事發隔天證實，一名工作人員在作業時遭熊攻擊不幸身亡，政府部門已介入調查，未來將加強園方安全管理。

(中時新聞網)