新冠肺炎疫情重創觀光旅宿業，南投縣旅館公會利用防疫期間，將於11月中旬，舉辦全國旅館盃餐旅服務競賽，希望藉由同業及餐飲科系學生切磋技藝，提升服務品質，比賽獲獎的學生也將優先錄用。

南投縣副縣長陳正昇、旅館公會理事長林志穎等人，19日在鹿谷鄉「溪部好呆庄」廣發英雄帖，歡迎旅宿業者，踴躍報名參加11月17日，在泰雅渡假村舉辦的全國餐旅服務競賽。

陳正昇表示，全國性餐旅服務競賽，對於國內餐旅業服務水準的提升幫助很大，有實務經驗的在職人員參賽，能夠交流經驗，並傳承給參賽的高中組及大專組學生；整床與托盤是餐旅業服務最基本的工作，若能練好基本功，就能給旅客極佳的第一印象。

林志穎表示，感謝南投縣政府及交通部觀光局，支持旅館公會舉辦全國性競賽；今年上半年，因疫情導致觀光業停擺，但從6月開始國旅大爆發，國內旅遊風氣提振，也因而出現基層人力短缺問題，因此，希望藉由餐旅服務競賽，提供餐旅業在職人員技術交流，也提升學生跨入職場前的技能培養，並且為學生媒合就業機會。

全國旅館盃餐旅服務競賽已連續舉辦6年，競賽分為整床與托盤兩項，目前已報名參賽者有78組153人，包括高中組整床競賽計有16組、托盤競賽17組；大專組整床競賽13組、托盤競賽12組；在職組則有整床競賽12組、托盤競賽8組，報名人數持續增加中。

(中時 )