行政院長蘇貞昌今（19）日視察「宜蘭到羅東鐵路高架化」辦理情形，表示中央支持宜蘭－羅東段鐵路高架化，請交通部就經費方面優予從寬。對於高鐵延伸宜蘭案，則需併同直鐵方案進行專案綜合評估，若仍認為高鐵方案較可行，對此樂觀其成。

蘇貞昌以過去高雄至屏東潮州鐵路高架化為例，指出當時鐵路機廠自高雄移到屏東潮州、改從潮州發車後，火車1天從64班跳增至166班，平交道柵欄每天需升降百餘次，造成都市停擺癱瘓。

蘇貞昌指出，過去從高雄到屏東潮州的鐵路經常一段平面、一段高架，「好似不用買票就天天坐雲霄飛車」，當年他擔任行政院長，深知屏東人困擾，因此宣布該段鐵路全部高架化。如今雪隧通車後湧現塞車問題，而宜蘭至羅東段的鐵路狀況亦見類似情形。

蘇貞昌認為，若宜蘭至羅東段鐵路全線高架，除可改善起起落落狀況、縫合整個城市，亦可利用地面多出的土地空間。而高架化後沿路車站也可翻新，將改建4處車站、新設1處縣政中心車站，等同宜蘭將有5處新車站、拆除9個平交道及4座陸橋。

蘇貞昌對此請交通部，就「宜蘭段－羅東段」鐵路高架化給予宜蘭大大支持，讓宜蘭交通更便利。至於經費部分，考量宜蘭財政困難，雖有全國經費的運算機制，但若可減少宜蘭的經費負擔，亦請交通部優予從寬。

至於高鐵延伸宜蘭案方面，蘇貞昌表示，現有的A、B、C三案中，A案路程雖較長，但不經過翡翠水庫集水區，以高鐵速度而言對乘客往來仍然方便。雖然所需經費相當龐大，但並非僅由經費多寡來評估，須從國家長遠建設觀點多方考慮。

針對高鐵延伸宜蘭案，蘇貞昌認為，若高鐵與直鐵整體評比後，仍認為高鐵對旅客方便、對國家未來整體發展較好，且沿途不需拆除等整體效益較佳，應將此案併同整體考量，若可行則樂觀其成，希望能讓宜蘭大大發展。

(時報資訊)