萬里盛事鱻蟹宴邁入第9年，今年以「蟹島海風9吧！」為主題，將於24日在野柳漁港萬里區漁會樓登場，席開80桌宴請800人同品蟹，當天也規畫海洋風市集、萬里蟹巡迴啤酒車、五星山藥快餐車等活動；漁業處表示，盼推廣萬里蟹品牌，也感謝漁民辛勞與大自然的餽贈。

新北市漁業處表示，年度鱻蟹宴最初由在地捕蟹船主舉辦，於10月螃蟹產季來臨時，辦桌犒賞自己及船員，凝結漁民向心力，也慶祝萬里蟹豐收，市府2012年集在地產量最大宗的花蟹、三點蟹及石蟳，成立「萬里蟹」品牌，並邀請民眾一同參與鱻蟹宴盛會，今年邀集800人共襄盛舉，盼打造在地漁業特色。

漁業處指出，除了鱻蟹宴外，24日還有萬里蟹海洋風市集，販售萬里在地漁產加工品，此外備受關注的限量「活蟹福袋」，將在上午10點30分開放排隊領號碼牌，以2斤399元價格搶購，共300份；還有萬里蟹巡迴啤酒車、五星山藥快餐車等。

漁業處補充，10月24日、25日、31日以及11月1日，在野柳漁港推出海洋教育體驗，「捕蟹樂悠悠」活動由專業船長帶領民眾搭船出海，解說捕蟹的方法，還可飽覽野柳岬山海風光（每天4場次，每場次40人）；海洋獨木舟則在安全碼頭水域內體驗，感受餘波蕩漾與海風徐徐的舒暢（每天1場次，每場次20人）；活動皆有限定場次，民眾可上萬里蟹官網查詢報名。

(中時 )