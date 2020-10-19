美國大選進入最後衝刺階段。美國有線電視新聞網（CNN）18日報導，近日大陸對美國大豆採購量大幅增長。在多個以農業為主的關鍵州，北京此舉可能有助現任總統川普在大選中取得領先優勢。

CNN報導，中美貿易戰爆發以來，美國大豆農遭受嚴重打擊，大豆價格暴跌，存量也突破新高。如今陸方開始重新購買美國大豆，正好趕上秋收，這對農民和選情告急的川普來說，都是個好消息。

美國農業部對外農業服務局（FAS）9日發布的報告稱，近月中國買家積極轉向購買美國大豆；9月中旬，中國的採購總量近1700萬噸，幾乎回到2013年創下的紀錄。農業部13日發布的出口檢驗周報也顯示，上周美國對陸裝運163萬噸大豆，比前1周提高33％。

事實上，農民一直是川普的核心支持族群，中西部搖擺州更可能是本屆大選勝負的關鍵所在。民調顯示，川普與民主黨對手拜登在這些州的競爭可能比上次大選更加激烈。

川普1月與大陸達成「首階段貿易協議」，但北京先前承諾購買價值366億美元的農產品，到8月時只購買了110億美元，連1/3都不到。然而，普渡大學（Purdue University）的調查顯示，仍有一半的美國農民相信陸方會兌現上述承諾。

愛荷華州大豆協會（Iowa Soybean Association）市場開發部主任金伯利（Grant Kimberley）表示，預計中方採購量「不會達到第一階段（貿協）目標，部分原因是中國今年太晚開始購買大豆，但如果他們繼續保持這個速度，我們明年可能就會渡過難關」。

愛州1名農場主人沃爾頓（Dave Walton）則表示，他的農場在貿易戰爆發後陷入困境，不過「我認為川普已經取得了很大進展，如果他連任，就可以繼續推動這樣的進展」，至於拜登，他說自己很擔心拜登可能在貿易問題上向北京示弱。

(中時 )