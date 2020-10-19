中共軍機近期頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張，而台海之間會不會爆發戰爭，也成為各界熱議的話題。資深媒體黃暐瀚分析日前一份關於是否願意上戰場保衛台灣的民調後發現，該民調會出現這樣的結果，其實是因為許多人認為「兩岸根本不會打」，但他也很擔心，萬一真的爆發戰爭要怎麼辦？

日前《ETtoday新聞雲》民調顯示，的18、19歲青年竟然有96.3%「願意自己或家人上戰場」但詭異的是，這年齡層不支持恢復徵兵制的比例卻高達87%。

對此，黃暐瀚今(19日)在臉書上表示，之前有個網路民調，問18到19歲的年輕人，願不願意上戰場？結果有96%願意上戰場，但同一群人，卻有87%不支持徵兵制。願意打戰，卻不願當兵？這倒底是什麼邏輯？他今天和「七年級聲量女王」徐巧芯談過之後，恍然大悟。

黃暐瀚指出，這96％願意打仗的人，絕大部分根本不覺得「兩岸會打」。所以就說願意打，也不會少一塊肉，然後因為覺得「不會打」，所以當然就不需要當兵，別浪費時間了，「原來是這樣」。

但黃暐瀚也說，「那萬一！我是說萬一，萬一如果真的開戰呢？怎麼辦？」

網友們也留言回應，「開戰就請這些鍵盤俠先上場啊」、「我們可以拿著掃把上山打游擊」、「18-19歲，就是一群處在叛逆期的小孩罷了，不知兩岸兵力懸殊，也不知戰爭的可怕，會有這樣的民調結果，一點都不意外」。

兩岸根本不會打？ 之前有個網路民調，問18-19歲的年輕人，願不願意上戰場？ 結果，96%願意上戰場，但同一群人，卻有87%不支持徵兵制。 願意打戰，卻不願當兵？這倒底是什麼邏輯？今天跟「七年級聲量女王」徐巧芯談過之後，恍然大悟。 ... 由黃暐瀚發佈於 2020年10月18日 星期日

(中時新聞網)