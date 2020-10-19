103年間震驚國際之印度洋槍殺多名船員海上喋血案，經海巡署偵防分署偵防查緝隊會同第五(高雄)、第二(淡水)海巡隊、臺北查緝隊、第二岸巡隊等單位多年追查下，發現本國籍漁船「屏○○1號」之陸籍船長汪某涉嫌於印度洋下令隨船武裝保全射殺數名外籍船員，本案主嫌多年屢傳不到遭發佈通緝，直至今 (109)年8月間汪嫌入境遭逮捕歸案發現契機，經本隊偵訊相關人員後確認汪嫌涉嫌重大，移請高雄地檢署偵辦，全案於109年10月19日經高雄地檢署偵結依殺人罪起訴。

全案因103年國際間轟傳一段影片，一艘本國籍身影漁船上有數名外籍人士於翻覆之小船附近，朝海上開槍射殺多名載浮載沉之疑似海盜成員，並嬉笑拍照，冷血行徑令人髮指，影片傳出後震驚國際社會，經海巡多方比對，發現「春○○7號」漁船疑似航經，惟無法確認犯案船舶。

經持續追查及比對相關資料，發現本國籍「屏」船涉有重嫌，遂調閱該船相關資料，並進行比對及訪談調查後，循線追查到當時陸籍船長汪○○涉有重嫌，惟因汪嫌不在臺灣，且「屏」船已沉沒及公司解散，追查困難，再經報請高雄地檢署透過兩岸管道通知到案說明未果，遂於106年發佈通緝。

本(109)年8月22日，汪嫌因不知遭臺灣通緝，搭乘漁船入境時遭海巡單位逮捕歸案，並辯稱係擔心遭海盜攻擊，聽命船東下令開槍，本隊另持高雄地檢署傳票前往新北巿深澳漁港，傳訊當時「屏」船越籍漁工陶某，經陶員具體供述並指認汪嫌涉嫌教唆開槍殺人，犯罪情節洵堪認定，全案依刑法第217條殺人罪移送高雄地檢署偵辦。

本案係國際囑目案件，海巡署偵防分署偵防查緝隊秉持「勿枉勿縱」、「追查到底」之精神，歷經數年持續注偵管制積極偵辦，終將涉案犯嫌緝獲移交國法懲治，海巡署呼籲民眾如發現不法時，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為公理正義、社會治安及國家安全盡一份心力。

(中時新聞網)