國民黨為加強中華民國、台灣及國民黨三方連結，本週將陸續舉辦研討會、線上影音展及音樂會等3場台灣光復75周年紀念活動。國民黨智庫「國家政策研究基金會」今公布22日舉辦研討會的內容及題綱，包括黨主席江啟臣與前台灣省主席趙守博等多位專家學者將與會，將討論台灣光復在社會文化、經濟、政治、國防等方面的意義，及國民黨在台灣光復前後所扮演的角色。國民黨也批評，民進黨政府媚日，對於日本在台灣殖民統治刻意掩過吹功。

據悉，22日的研討會，原擬邀前主席連戰、洪秀柱，以本省、外省籍前主席講述國民黨政府光復台灣的意義，尤其連戰當過台灣省主席，別具意義。雖然兩人分別因年事高、自大陸返台自我隔離中，都無法出席，但都很肯定國民黨要擴大紀念台灣光復節，連戰還告訴江啟臣「台灣本來就是國民黨光復的」，且提到當年他父親連震東參與台灣接收重建、陳誠推動耕者有其田等農業建設、蔣經國推動十大建設、趙耀東及孫運璿對台灣經濟發展的付出等等國民黨政府不同時期對台灣的貢獻。

3場紀念活動包括22日在智庫舉辦的「中華民國在臺灣的足跡」研討會、23日起的「台灣光復75週年線上影音紀念展」、25日的台灣光復節紀念音樂會則在中影八德大樓舉辦，採線上報名： https：／／chichen.org／lACID。

智庫發言人黃心華表示，今年10月25日適逢台灣光復75週年，這是所有台灣人都應該牢記的日子，因1945年中華民國贏得8年對日抗戰，台灣人終於脫離被日本殖民統治的次等公民身分，做自己真正的主人。

黃心華說，2000年12月民進黨執政時期修正《紀念日及節日實施辦法》，台灣光復節不再放假，再加上民進黨政府媚日，對於日本在台灣殖民統治的50年，刻意掩過吹功，淡化日本對台灣人民在政治、經濟、文化各方面的壓迫，更利用媒體、網軍引導輿論，避談「光復」、改採「終戰」的說法來否認二戰後台灣光復的史實。台灣光復節已不再有「節」的感覺，反而成為台灣人的心「結」，很多人都忘了光復節的歷史意義，更忽略了中華民國在台灣的努力與貢獻。

他說，由於《馬關條約》的簽訂，臺灣在1895年淪為日本帝國主義的殖民地，臺灣人民從此走上一條漫長的抗日運動，乙未戰爭、？ 吧哖事件、霧社事件，乃至文化協會成立等等，無論以武裝或非武力的形式，都是值得紀念、可歌可泣的歷史。也因為臺灣光復，臺灣同胞做了自己的主人，所以全民上下一心，勵精圖治，面對接二連三的挑戰，終能化危機為轉機，完成各項重大建設，創造臺灣經濟與民主奇蹟，使臺灣成為華人世界裡最驕傲的典範。

黃心華說，國民黨不願歷史被忽視、扭曲，甚至顛倒是非，所以特別舉辦台灣光復75週年研討會，並邀前台灣省政府主席趙守博、台灣大學心理系名譽教授黃光國、中華新文化發展協會理事長楊渡、前立委帥化民、中研院近代史研究所特聘研究員黃克武、國民黨黨史館副主任吳敏與談，從歷史、社會、文化、經濟、國防等角度切入，希望藉由深入的對話與討論，可以對臺灣光復有更為正確的認識，並且更為客觀地看待中華民國在臺灣的足跡。

(中時 )