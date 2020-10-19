為了鼓勵高雄危險及老舊建築物重建加速推動，保障民眾生命財產安全，高雄市都市計畫委員會19日審議通過環狀輕軌增額容積實施地區，如果依危老條例規定，申請容積獎勵者，不受容積增加上限50％的限制，將有助於帶動環狀輕軌捷運車站中心800公尺範圍內，大約1,300公頃土地危險及老舊建築物的重建意願。

高雄市都市計畫委員會19日召開，由主任委員林欽榮副市長主持，審議通過環狀輕軌增額容積實施地區放寬危老重建限制等5案。

高雄都發局19日表示，高雄市環狀輕軌增額容積，是在2017年辦理都市計畫變更並審議通過，規定各種容積合計增加總量，不得超過原基準容積的50％，並於2018年3月15日發布實施。

都發局說，為了鼓勵輕軌沿線危險及老舊建築加速重建，提高周邊土地使用與軌道建設投資效益，高市府捷運局配合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，對於容積獎勵的立法意旨，放寬依危老條例申請容積獎勵者，不受容積增加上限，不得超過原基準容積50％的限制。

都發局表示，此一容積規定，經高市都委會審議通過，將有助於帶動環狀輕軌捷運車站中心800公尺範圍內，大約1,300公頃土地危險及老舊建築物的重建意願。

(工商 )