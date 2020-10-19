男子馬茂榮吸食安非他命、K他命後精神恍惚，今年3月中駕車行經承德路、基河路路口超速、闖紅燈撞死67歲蕭男，家屬氣得在事故現場追打馬，大喊「人命都沒了！」但馬卻絲毫沒有悔意，7天後還在家吸毒再次被捕，士林地院審結，依馬的尿液檢測結果，馬確因施用毒品駕車致人於死，判處有期徒刑4年，可上訴。

馬男早在2015年因酒駕被吊銷駕照，今年3月16日凌晨2點多混用安非他命、K他命後，駕車行經承德路5段、基河路交叉口，以時速80公里高速撞死蕭男。家屬趕到現場，聽聞馬吸食毒品，難忍心中憤怒，要求警察不要阻止他們追打馬男。

馬男交保離開地檢署後仍無悔意，繼續開趴吸毒，但因氣味惡臭遭鄰居檢舉，警方24日搜索發現咖啡包等毒品，經集馬男尿液化驗後，成分與事故當天採尿成分相同，法官比較2次濃度，第2次檢測報告吸食與採尿間隔16小時，只有事故當天濃度的3分之1，因而認定，馬男剛吸食毒品就駕車出門。

判決指出，事故當時紅燈已經亮起數秒，路段限速50公里，他卻以時速80公里高速，完全沒減速撞擊同向機車，員警到場處理，他還精神恍惚、語無倫次，法官因而認定馬男駕車時，注意力、控制力確已受到毒品影響而降低，致不能安全駕駛。

判決指出，馬男經營麵攤，月入3萬5000元，家中有1名3歲兒子，妻子則因詐欺案在監服刑，除了酒駕外，曾因肇事逃逸遭檢察官緩起訴處分，至今尚未提出與死者家屬賠償方案，惡性重大，判處有期徒刑4年。

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(中時 )