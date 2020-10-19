全球晶圓代工領域進入先進製程之爭，台積電在7奈米製程取得重大進展後不斷擴大與競爭對手的差距，今年Q3晶圓代工市場市占率，台積電仍以53.9%高市占率穩坐龍頭寶座，三星電子僅以17.4%居次。不過，有分析師認為，三星如同「緩慢移動的壓路機」，要蠶食鯨吞台積電市占率不是有可能。

據南韓媒體《韓國時報》（The Korea Times）報導，美國諮詢商Objective Analysis分析師Jim Handy表示，台積電是一家成績斐然的好公司，先進製程利潤率也非常高，同時可以生產產品，又可以推進先進製程研發，三星想要在短期追上台積電相當困難。

Jim Handy指出，三星集團擁有廣泛業務，更在大多產業居於巨頭地位，在其他業務獲利，可以支撐該集團在晶圓代工領域的發展，甚至資本支出超越台積電，慢慢吞食台積電的市占率。

Jim Handy提到，1990年代起，三星的公司治理目標，就是只要明定方向就會以此目標往前。去年三星設下要在2030年成為系統半導體龍頭，並每年投入11 兆韓元、時限10年的目標，總投入達133 兆韓元(約3.34兆元新台幣)。Jim Handy直指，三星無法確定何時能超越台積電，但這輛「壓路機」會繼續前進，直到越過台積電。

隨著客戶需求暴增，台積電15日法說會報喜，2020年第3季獲利創新高，估全年營收成長3成；第4季財測符合預期，展望明年首季，受到庫存調整影響，外資持兩派看法，看好者估季減0~4%，保守者估季減7~12%。

台積電總裁魏哲家表示，第4季5G智慧型手機、HPC運算需求強勁，帶動7奈米及5奈米先進製程需求續強，客戶庫存水位高於季節性平均水準，主要是大環境不確性因素，不必太擔心。

(中時新聞網)