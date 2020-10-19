◎運安會列18項要台鐵改善 鐵道學會：2年過去改多少？

台鐵普悠瑪最終調查報告，運安會列出27項改善建議，台鐵就囊括18項，且多數針對台鐵內部制度問題。台灣鐵道暨國土規畫學會認為，兩次報告都顯示，未明定安全運轉的最低設備標準，駕駛員故障回報不清，未提供標準運轉操作手冊予駕駛員，缺乏ATP異常狀況之降階安全運轉機制等是造成事故之高風險因素，但2年過去，台鐵改善多少？

◎潤寅案一次傳喚142人 北院啟動大禮堂審案

台北地院審理潤寅超貸案，今天下午傳喚所有被告、告訴代理人共142人出庭，因沒有常設法庭可容納這麼多人，北院將使用「大禮堂」開庭，除了法官、書記官及通譯外，更出動法警、行政人員等共76名協助法庭運作，是繼力霸案後，第二度使用大禮堂審案。

◎灌水實價登錄房價 內政部：可處3年以下徒刑、15萬罰鍰

外傳民眾於高雄市購屋時，被要求於買賣契約外另簽定「折讓單」，並以折讓前較高價格辦理不動產買賣申報，使價格灌水。對此，內政部表示，折讓單也屬買賣契約一部分，買賣雙方應依完整契約內容，按折價後金額核實申報；若申報價格不實，依法將處罰3萬元至15萬元罰鍰，且涉及刑法第214條使公務員登載不實文書罪，可處3年以下有期徒刑。

◎中華電下猛藥 開賣iPhone12灑3600優惠券

中華電信將於10月23日上午8時假台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12新機首賣會」。為回饋忠實果粉，中華電信今年於開賣會現場大方贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉。民眾只要於2020年12月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 12全機型任一款，皆可再享3,600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均適用。

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(中時新聞網)