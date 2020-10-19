高雄市長陳其邁19日下午到糖廠社區的小農示範所，他聆聽糖廠社區的農村再造成果，他並祝福長輩們身體健康，並自詡醫生市長會照顧大家的健康，祝福大家呷百二。
陳其邁說，19日特別來糖廠社區的小農示範所，看地方創生怎麼樣結合觀光，還有包括社區長照跟農業的六級產業發展的情形。
他指出，糖廠社區是一個金牌社區，在2019年獲得衛服部社會服務的績效組優等獎，所以，我們會再投入更多的資源，一方面吸引更多的年輕人回到故鄉投入社照，也讓整個農村更活絡，把它變成一個結合休閒觀光、社區照護，跟低碳環保的生態社區，能夠讓農村活化，更有活力。
陳其邁隨後來到圓富社區，訪視農村再生。他表示，感覺社區民眾都很開心，這個是推動農村再生，讓觀光休閒產業結合社區的照護系統，也有很多的年輕型農回到家鄉，共同撐起園富社區的產業。
陳其邁希望，未來包括電商、觀光，能夠推動一日農夫，讓城市的小朋友能夠體驗農村的生活、泥巴節等活動，並促進農村的經濟。
同時，陳其邁還品嘗了阿嬤沖的咖啡，他表示，阿嬤沖泡的咖啡有一點濃濃的幸福感，喝起來非常棒，尤其到了社區，會有一種不一樣的人情味。
(中時 )
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