新北市林口太平嶺台志工程有限公司和上永開發工程有限公司，由於長期佔用國土及非法棄置廢棄物，嚴重破壞環境甚大，由環保局提報公共安全聯合稽查小組列為優先拆除對象，2家業者皆在16日已自行派員拆除。

新北市府表示，林口山區因產業道路錯綜複雜，近年常遭不肖分子覬覦非法棄置廢棄物於山谷，經環保局長時間監控及蒐證，自2017年起發現上永開發工程有限公司於林口太平嶺一帶以停車場之名架設高聳鐵皮圍籬，在內非法棄置廢棄物。

環保局長期利用空拍機及縮時攝影蒐集違法事證，確認該公司進行棄置大量土石方及廢棄物，且有破壞水土的行為，遭新北市政府移送地檢署偵辦，但該公司事後更換負責人仍持續在附近違法棄置廢棄物。

查緝期間另一併查獲上永公司對面的台志公司，同樣占用國土及破壞水土保持之狀況；2家公司於2020年5月間由新北環境稽查重案組結合新北市府內外各相關單位，並在士林地檢署檢察官指揮下，再次以查獲有非法棄置廢棄物、占用國土、破壞水土保持等之行為移送偵辦。

新北市政府表示，為避免不肖業者再次進行非法棄置廢棄物，現場除扣留廢棄物之清除機具、設備，將相關事證移請司法機關從重處分外，也將針對具環境污染之違章建築執行強制拆除，而拆除費用也將由業者自行支付，鐵腕作風讓業者不再心存僥倖，自行拆除違建。

(中時 )