新冠肺炎疫情以及對抗疫情危機推出的刺激政策，加深投資人對於收益的渴望。許多已開發國家將政策利率降至歷史低點，各國政府不斷灑大錢，好讓經濟活動能在防疫封城期間維持一線生機。然而，天下沒有白吃的午餐，向來被視為避風港的政府公債，如今殖利率已降至歷史低點，部分國家甚至出現負利率。因此，投資人轉向股市尋求收益，希望用股利彌補債券殖利率的不足。

然而，現在就連股利派發的前景也出現不確定性。許多企業受到營收大減的影響，或是在主管機關的要求下停發股利以保護資產負債表，因此不得不刪減股利。而要賺取收益，環球企業債，又稱為信用資產成為投資人的新寵兒。

企業與政府透過信用市場向投資人發行債券，例如投資級債券（高評等債券）與高收益債券（評等較低、風險較高）。信用市場的規模十分龐大。倘若你有在儲蓄退休金計畫，或是持有特定類型的指數型投資產品，當中或多或少一定有信用資產投資部位。就好比股市一樣，自從新冠肺炎疫情爆發以來，不同信用市場的表現有好有壞。

施羅德環球收息債券團隊主管Julien Houdain針對第四季債券市場，認為投資人必須注意以下三大重點：

一是疫情跟低利率環境一樣，短時間內都不會消失。

不幸的是，疫情沒有這麼容易落幕，因此經濟活動持續面臨壓力。為了對抗疫情引發的經濟衰退，各國推出規模空前的財政與貨幣刺激政策。舉例來說，根據統計資料顯示，全球央行從今年3月開始，平均每個小時就買入14億美元的金融資產。

此外，各國政府亦不落人後，推出各種的財政刺激措施，例如推出無薪假補助計畫，協助那些防疫封城期間無法工作的民眾。然而，這些財政刺激措施也使得財政赤字創歷史新高：目前全球負債高達258兆美元，相當於全球GDP的280％。

現在，沈重的負債儼然成為眼前的一大挑戰。事實上，只要能夠創造經濟成長，舉債其實不是件壞事。然而，這段時間以來，全球不斷舉債卻無法創造經濟成長，憂心會令市場陷入債務陷阱，且唯一的解決方法就是不斷擴大舉債。

投資市場普遍認為：即便財政政策開始退縮，央行一定會採取進一步的行動。換句話說，就算全球經濟前景進一步惡化，信用市場仍有機會表現受惠，因為央行可能會延長對於公司債市場的支持－包含投資級債券（低風險、高評等）與非投資級債券（高風險、低評等，又稱為高收益債券），甚至會出手支持股票市場。

二是亞洲、大陸、巴西、與墨西哥均具備投資機會，但須精挑細選。

整體而言，投資人將持續追尋收益，並從投資級債、高收益債券與新興市場債等多元債中找尋投資機會。

相較於美國，歐洲投資級債券市場的安全性較高、波動性較低。此外，投資人對於歐洲財政刺激政策寄予的信心也高於美國。美國已在7月停止對無薪假勞工提供補貼，且即將到來的美國大選亦對後續的財政刺激政策蒙上一層不確定性。

至於高收益債券市場，因為風險較高，所以必須抱持更加審慎的態度，仔細研究每一家企業與每一個產業。此外，各檔債券的投資評價仍呈現相當顯著的落差。

另外是新興市場，充滿更多值得注意的投資機會。我們認為新興市場公司債具有部分投資價值－尤其是墨西哥與巴西，其中巴西背負的美元計價外債較少（向國外借貸的債務）。相較之下，從5、6月的評價水準可知，巴西與墨西哥的政府公債已不便宜，因此一旦再度面臨經濟衰退的威脅，兩國的政府公債並非最理想的投資標的。

還要提及亞洲－尤其是大陸。亞洲的防疫成果遠遠勝過歐美國家，然而目前亞洲的殖利率仍高，且高收益債券市場仍潛藏龐大的投資價值。所以，我們認為亞洲與大陸料將成為全球經濟復甦的領頭羊。

三是受到疫情衝擊的債券價格看似低廉，但其中潛藏風險。

以個別產業而言，我們認為住宅房地產與房貸放款銀行產業具備投資機會。舉例來說，自從防疫禁令解封之後，英國房貸放款銀行承做的房貸件數激增。還有是「數位化」雖非新興的投資題材，但是部分英國的線上零售業者具備不錯的投資機會。此外，疫情也讓線上影音串流平台的需求加速成長，都是可以關注的投資機會。

另外還想提及的是環境、社會、治理（ESG）因子亦是重要的投資主題。許多企業開始發行綠色債券，但是未來煙草產業可能會因此面臨挑戰。目前，煙草產業的債券報酬率雖然相當高，但是我們必須將眼光放長：倘若ESG成為重要的考量因素，未來煙草產業是否會面臨再融資的難題？

至於風險性的債券部分，熟知的航空業、旅館業、以及餐飲業等消費產業受到疫情影響的程度最為嚴重，債券都呈現相當大的折價幅度，因此殖利率明顯高於其他產業。然而，這些產業的債券之所以便宜，原因是大部分企業仍命懸一線。越來越多的人居家工作，出差旅遊的人數萎縮，都將對這些產業造成衝擊，因此我們還是謹慎以對。相反的，相較於航空公司、旅館、或餐廳本身，或許相關的訂票、訂房、與訂位平台業者還比較值得投資人青睞。

(工商 )