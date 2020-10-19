台南市的東河派出所是全台唯一祭祀西拉雅族祖靈阿立母的派出所，夜祭即將登場，族人前往派出所迎請阿立母返回大公廨參加祭典。（莊曜聰攝）

台南東山吉貝耍夜祭將在20日登場，轄區內的東河派出所則是全台唯一祭祀西拉雅族祖靈的警所，族人19日下午前往派出所迎請「阿立母」返回大公廨參加祭典，由東河里里長吳火生、所長黃俊雄請阿立矸仔回娘家，並派警車親自護送回大公廨「大團圓」，這項獨有的警所祭儀也吸引高市員警前來全程記錄。

西拉雅吉貝耍部落位於東河派出所轄區內，有別於一般警所供奉關聖帝君、媽祖等神明，2009年時，前東河所所長陳進堯到大公廨請回阿立母分靈坐鎮，祈求轄區內治安、交通平順，而東河、水雲派出所合署辦公後，也分靈奉祀阿立母，因此所內有2支象徵祖靈的阿立矸，相當特別。

根據風俗，阿立矸以米酒、檳榔供奉，矸中插著澤蘭，在農曆初一、十五時更換，保持青綠，稱為「換青」，但寫著水雲所的阿立矸中的澤蘭，總是很快就枯萎，對照水雲廢所的現況，頗為神奇，去年夜祭、孝海祭結束後，里長吳火生將水雲所阿立矸迎回家中，現在警所僅留1支。

吉貝耍夜祭20日展開，東河派出所在夜祭前夕恭迎「阿立母」回大公廨團圓看戲，在族內長輩見證下，先替阿立矸換上紅紙，象徵穿新衣，再獻上檳榔、米酒祭拜，請示「阿立母」動身，這項傳統也吸引以保留與傳遞發揚警察歷史的臉書粉專「警政文庫」注意，任職高雄市警察局的小編孫小龍也特別前來記錄過程。

(中時 )