以往，金鐘、金曲與金馬獎頒獎大多在北部舉行居多，民進黨立委邱志偉日前在立法院質詢文化部長李永得時，請文化部規畫明年三金頒獎典禮，至少要有一金到高雄舉辦，李永得說，目前需視高雄流行音樂中心的啟用進度，但後年會逐步實施。

邱志偉說，高雄市有衛武營、高雄流行音樂中心，都是國際級且新穎的場地，文化部推廣藝文活動不能只著重在台北市，金鐘、金馬、金曲的三金頒獎典禮，如果明年其中一場到高雄舉辦，將能帶動及鼓舞高雄市及南部地區的藝文、表演及詞曲創作等領域的人才，也是南部藝文界盛事。

李永得在質詢答覆時一度表示，明年三金典禮中將會至少有一金到高雄舉辦，需視高雄流行音樂中心的進度而定，但隨後又指出，並非三金裡的一金，而是後年將會逐步落實三金頒獎典禮到高雄。

文化部表示，李永得很重視邱志偉的建議，金鐘、金馬及金曲獎是藝文界的盛事，場地通常在一年前就已經敲定，且籌備委員會有許多專業考量。另外，高雄流行音樂中心即將落成，下個月也會進行壓力測試，文化部需等落成後實地場勘，了解適合舉辦的活動類型才能下定論。

文化部說，文化部還有許多規模較小的頒獎活動，例如金音獎、金鼎獎等，高雄流行音樂中心啟用後，文化部也會多安排活動及藝術表演等，讓高雄流行音樂中心辦活動逐漸上軌道，後年辦大型的三金頒獎典禮應該比較有機會。

(中時 )