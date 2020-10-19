近期瑋哥離開「反骨男孩」鬧得沸沸揚揚的，但其實早在今年8月另一網紅娛樂公司「惡棍娛樂」也正式解散，團長烏鴉還特別拍影片揭穿真相。而這些陸續離開惡棍的網紅們，也各自在YouTube圈走出自己的路，包含現在火紅的奎丁、美麗妄娜、好棒Bump、Crazy Man瘋男等，都仍然持續更新影片帶給大家歡笑。
其中有以瘋男出走最受大家關注，在之前團長烏鴉前往呱吉『上班廚房』，更是大吐內幕，暗示某網紅到處借錢約炮蹭熱度，兩人於社群軟體IG上各自放話，但事後烏鴉也說已與瘋男「已經講開了」。而當初這波誤會也延燒到當時的美麗妄娜，讓網友與瘋男Nick社群IG提到「打女人之說」，直接聯想在一起，讓這事情更增添幾分巧合；最後妄娜也在個人影片中提到「與惡棍是非常和平的解約，也謝謝烏鴉這一兩年的陪伴」，不管是一開始的「在不瘋狂就等死」到「惡棍娛樂」「反骨男孩」，似乎如酷炫所提到的，當網紅回到實際面時，就會有所選擇，也並非完全就是出走，只是以另一種模式繼續合作著。
(中時新聞網)
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