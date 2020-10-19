大陸國新辦19日新聞發佈會上，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華指出，前3季經濟主要指標增速均由負轉正，其中9月規模以上工業增加值年增率達6.9％，增速比8月加快1.3個百分點、連續6個月成長，更創下2019年3月以後的新高。大陸官方解讀得益於復工復產推進，5月後工業增速已基本恢復至去年平均水準，第3季更加上國內外消費好轉支撐工業進一步復甦。

此外，消費端表現也相當亮眼，統計9月社會消費品零售總額達到3兆5295億元（人民幣，下同），名義成長年增率為3.3％（扣除價格因素實際增長2.4％）也刷新年內新高。但如從1到9月整體來看的話，仍呈現年減幅7.2％。

據《21世紀經濟報導》指出，盤點消費類型來看的話，大陸9月合計商品零售為3兆1579億元、年增率4.1％；餐飲收入3715億元、年減幅為2.9％。放大看到1到9月表現的話，商品零售金額為24兆8098億元、年減幅5.1％，而餐飲收入2兆5226億元、年減幅23.9％。

(旺報 )