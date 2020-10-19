台中市北屯區驚傳遊覽車暴衝連環撞車禍事件，適逢下班時間，車水馬龍，造成當地交通壅塞。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

警方將8部毁損車輛，通知拖吊車到場將事故車輛先排除移置。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區19日發生中鹿電動客運疑剎車失靈，在北屯路與松竹路471巷前，先衝撞路邊安全島及2處路燈，再衝撞8輛自小客車後停下來。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區19日發生中鹿電動客運疑剎車失靈，在北屯路與松竹路471巷前，先衝撞路邊安全島及2處路燈，再衝撞8輛自小客車，其中有5人受傷送醫，因是下班、交通顛峰時段，警方封閉2線車道、交通大打結，陳姓肇事司機酒測值零，警方將調查釐清車禍原因。

警方指出，64歲陳姓客運駕駛，於昨日下午4時30分許，沿松竹路2段（由東向西）往北屯路行駛，行經松竹路471巷前因煞車失靈，先衝撞路邊安全島及2處路燈，再衝撞8部自小客車、1位行人，造成1位行人手腳挫傷、2輛自小客車的駕駛及乘客，共4人頭、頸部擦挫傷。

台中市消防局派遣頭家厝、四平、大誠、北屯分隊出動救護車4輛，分別將5名傷者送往中國醫藥大學附設醫院、台中慈濟醫院治療。經查，傷者年紀在40歲至70歲間，傷勢大多為頭昏、手腳疼痛、頸部疼痛、手腳擦挫傷等傷勢，救護人員到場時都意識清楚。

警方表示，肇事客運車輛沿路滑行約200公尺後，在松竹路遼寧路口始停下來，而傷者已送中國醫藥學院附設醫院就診，無生命危險。警方疏導交通，並測繪、照相，協助受傷民眾就醫，通知拖吊車到場，將8部毀損事故車輛，全數拖吊移置，恢復道路通行。

(中時 )