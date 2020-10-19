美股上周五漲跌不一。中國周一雖報出未如預期的GDP數據，然九月零售銷售數據表現優異。另外美國上周五報出九月零售銷售表現大幅超過預期。

周一香港恆生指數高開178點，見50日和100日均線後，漲勢趨緩，收漲155.47點或+0.64%，為24542.26點。國企股(H股)漲63.26點或+0.64%，為9978.16點。

零售股上漲2.98%，為表現最好的板塊。高鑫零售更領漲19.1%。阿里上漲1.1%，阿里巴巴公布，將投資280億港元收購高鑫零售約51%股權，完成收購後，阿里持股將達72%，坐穩第一大股東。

接續上周五收盤大漲行情，中資銀行股周一持續集體上漲，工商銀、農業銀行、郵儲銀行分別大漲3.6%、2.6%和2.7%。建設銀行上漲1.8%，成交金額更為今日首位，達78.5億港元。

食物飲品股為表現最差的板塊，跌2.6%。餐飲股普遍走低，頤海國際、海底撈、九毛九分別跌6.8%、4.3%和2.6%。

(時報資訊)