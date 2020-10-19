為因應數位影音串流媒體（OTT TV）蓬勃發展，新媒體暨影視音發展協會（NMEA協會）今日發表「台灣隨選視訊服務產業自律規範」，希望透過產業間共同合作，確保消費者權益、鼓勵創作自由，以及推動務實的法律規範。

「台灣隨選視訊服務產業自律規範」適用於提供經編輯、篩選內容目錄的隨選視訊服務業者。透過此自律規範，隨選視訊服務業者應遵守台灣相關的稅務法規、支持台灣影音內容生態系的發展、確保不提供侵犯著作權的影音內容、發展家長數位控制工具、完整揭露隱私權政策，並提供中文的客服服務。

NMEA協會為台灣規模最大的影音產業協會，擁有包括國內外OTT，電視、電影、製作公司等超過150個國內外會員。在台灣隨選視訊服務產業的發展初期，NMEA協會率先提出自律規範，希望有助於產業良性發展。

NMEA協會理事長蔡嘉駿表示：「台灣的隨選視訊服務雖然才剛起步，卻是亞太地區最蓬勃發展的市場之一，對於社會與經濟將造成重大影響。因此，NMEA的會員相當重視消費者權益，也希望為台灣觀眾提供最佳的影音娛樂體驗，善盡社會責任。」

亞洲其他國家在兼顧產業發展的同時，政府與產業也共同合作發展務實可行且有效的管理辦法。隨選視訊服務產業自發性的自律行動，更獲得當地政府的支持。具體的例子包括，東南亞國家協會（ASEAN）相關政府部門曾經與產業代表於2017年9月商討自律法規架構，並在亞洲視訊產業協會（AVIA）的支持下，於2018年6月推出自律規範。印度的網路及行動通訊協會（IAMAI）也於2020年9月推出自律規範。

(時報資訊)