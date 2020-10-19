金管會於109年9月1日發布推動信託2.0計畫中，第一大願景就是打造友善住宅、推動在地安老，藉由「都市危險及老舊建築物加速重建條例」專法加速全台危老都更腳步。華南金(2880)旗下華南銀行為實現普惠金融、照顧民眾的願景，以跨業合作的方式，攜手台灣金融聯合都市更新服務股份有限公司(下稱台灣金融都更公司)全力協助地主危老都更。

台灣金融都更公司是由內政部與財政部邀集公股行庫，共同注資成立，董事長林旺根過去擔任台北市都市更新推動中心董事、宜蘭縣政府建設局局長等，除了相當熟悉危老都更程序之外，對於都市計畫業務熟稔程度，更是業界之指標。

林旺根表示，過去危老都更幾乎都是透過建商推動，在資訊不對稱的情況下，許多住戶們信任感普遍不足，導致危老都更案之延宕。台灣金融都更公司的成立，希冀創造危老都更的深度及廣度，也提供民眾有另一種選擇。

華南銀行總經理張振芳指出，目前華南銀行承辦危老都更業務已具相當成效，據統計今(109)年度危老案件核准金額達150億元以上，在八大公股行庫中獨占鰲頭，自民國91年迄今，更辦理超過百件危老都更案件，團隊經驗豐富，而包含危老都更的不動產信託業務也已超過四百餘件，其中管理信託資產更已超過千億元，在辦理危老都更的業務上，持續繳交出漂亮的成績單。

日前由台灣金融都更公司與華南銀行合作2件危老案件，皆由地主委託興建案，並由華南銀行提供信託服務。

在老屋變新屋、年長者住新屋的夢想藍圖中，以信託方式辦理危老都更，透過信託機制中介與運用，可使風險有效隔離，避免案件在更新過程中受到影響。以信託機制跨業合作，也為危老重建或是都市更新之不動產開發案件，開創了指標性意義。

運用不動產開發信託架構中引進建經公司角色，在銀行端與建經公司監控管理下，可掌握興建資金及開發進度，使興建過程透明安全，避免建商挪用資金。最後，在興建完成時，由銀行及建經公司擔任公正角色，依分屋協議書或權利變換計畫執行成屋分配。如於興建過程中發生無法完工之情形，仍可由銀行及建經公司接手協助評估是否可辦理續建，減少爛尾樓情形發生。

(時報資訊)