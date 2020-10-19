警方查扣嫌犯用來誘騙投資的合約、講義、文宣等證物。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

「展彤」誘騙假投資吸金的標的很多，拆分盤也是一種。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

嫌犯四處舉辦商學院講座，吸引被害人上門聽課投資。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

「展彤」公司負責人江姓男子，近2年來租用台北市101大樓商辦，塑造公司賺錢形象，涉嫌以商學院名義於各地辦投資講座，再靠社群軟體投資群組宣傳吸引參與，誘騙學員投資公司包括貴金屬、拆分盤、虛擬貨幣及大陸飲水機不等項目，誆稱保證獲利，今年卻以新冠疫情、美中貿易戰等藉口不出金，被害人報警，刑事局收網逮捕江等12人，依銀行法等罪嫌送辦，估計上百人受騙，吸金上億元。

警方調查，31歲江姓男子等年輕人，分別擔任公司幹部，並冠以台灣區塊鏈總代理及理事長等名號，開講座暢談投資理財方式，私下遊說學員投資公司，誆稱每月保證獲利6至10％不等，期滿本金可領回。

被害人報案稱，展彤只發了幾期紅利，就藉口新冠疫情、中美貿易戰等理由不出金，最後甚至公司解散，讓投資人血本無歸。

警方查出，江嫌等人誘騙投資後，會簽立資金保管條作為憑證，令投資人信以為真，加碼投資。調查發現，貴金屬投資係利用黃金走私方式賺取稅差，派遣人力於香港購置黃金後偷渡至日本及印度販售，每次能獲利數10萬至百萬元不等，之後即以反送中、美中貿易戰等理由誆騙投資人無法正常出金。

另該公司宣稱取得亞洲區虛擬貨幣獨家代理，已成立台灣第一間貨幣交易所及第三方支付系統等，若投資BXN幣及Film Token（影視幣），可透過操盤使幣值上升，並保證每月獲利6％以上，但追查發現BXN幣及影視幣均無法於通用虛擬貨幣平台流通。甚至虛擬貨幣交易平台藉故維修，讓投資人帳戶內的虛擬貨幣盡數歸零，無法兌現，血本無歸。

警方調查發現，受害人數達百人，詐取金額高達1億餘元，該公司雖已解散，警方抽絲剝繭持續蒐證，仍掌握公司內部組織成員架構及各成員藏匿處所，本月6日至14日間，兵分多路前往雙北、台中等地搜索，拘提江等17人。

雖號稱吸金上億，但警方現場僅查扣20萬元現金，且嫌犯帳戶所剩無幾，懷疑已透過其他方式洗錢至海外，全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌送辦，江辯稱係投資失利，並非吸金，且推稱有成員拿錢去投資比特幣虧錢，才讓公司周轉不靈，複訊後8萬元交保，刻擴大追查該組織的吸金贓款流向。

(中時 )