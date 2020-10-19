企業甲級男女排球聯賽邁向第16個年頭，31日將火熱開打，為了推廣以及提升台灣排球，ELEVEN SPORTS在19日宣布成為企業排球聯賽「ONE AND ONLY獨一無二」的獨家官方多媒體合作夥伴，將攜手中華民國排球協會一起聯手打造更高層級的排球殿堂，從例行賽、全明星賽到挑戰賽冠軍戰。

ELEVEN SPORTS不僅在有線電視及中華電信MOD帶來全台獨家且專業的轉播服務，球迷更可透過官方APP及相關社群平台，欣賞精彩比賽不漏接。同時，ELEVEN SPORTS也會製作專屬的節目「排球Ｅ週報」，讓觀眾可以隨時掌握球星跟賽事的最新動態，以及透過趣味專題內容更清楚認識企業排球聯賽。

中華排協從2004年開始舉辦企業排球聯賽，希望可以透過比賽來提升台灣排球的競爭力，本季聯賽主題為「ONE AND ONLY獨一無二」，代表意義是，「每位球員都有所屬的球隊，在同個舞台成長茁壯，但同時也是獨立的個體，身負著獨一無二、無可取代的個人特色。在各隊互相砥礪下，期盼在更多精彩賽事中，創造出排壇另一巔峰。」

有別於單純轉播賽事，為了展現台灣排壇「獨一無二」的精神，ELEVEN體育家族積極與企排溝通，從雙方LOGO的結合、轉播、宣傳、節目規劃、主題包裝等，要讓媒體價值最大化，ELEVEN SPORTS台灣區總經理孫至誠對於本次合作感到非常期待，他表示：「企排聯賽是台灣頂級的排球聯賽，ELEVEN作為官方媒體合作夥伴，雙邊更緊密的合作來創造媒體價值及商業價值極大化。」

除此之外，為了能和國際接軌，本季企排首度引進「鷹眼挑戰系統」，重金打造高規格，就是要提升賽事強度及增添話題性，讓球員從聯賽開始即適應國際賽事的高壓度，另外，這次女排隊伍一共有6位外籍選手，其中幾位更是來自世界女子排名第4的巴西，以及第6的塞爾維亞，在這六位排球嬌娃的加盟下，台灣女排勢必能在球技跟抗壓性提升層級。

(中時 )