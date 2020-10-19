瞄準台式早餐市場商機，7-ELEVEN 19日宣布，旗下御飯糰首度攜手《台北米其林指南》必比登推介的早餐名店—「阜杭豆漿」合作，聯名推出「阜杭豆漿經典飯糰」，讓民眾不用早起排隊卡位，24小時隨時都能吃到台北火紅的人氣早餐，預估該款新品上市後，可望帶動7-ELEVEN飯糰類業績成長40％。

7-ELEVEN表示，「阜杭豆漿」擁有60年以上的歷史，店內的飯糰、燒餅、油條、豆漿等都是必點招牌；而7-ELEVEN旗下「御飯糰」一年可熱銷1.3億個，以早餐時段為主要銷售戰場，占比高達近6成。這次雙方合作，是由阜杭豆漿的師傅技術指導，將店內超人氣的經典飯糰原味重現。

7-ELEVEN進一步說明，雙方此次合作研發時間將近半年，為打造出阜杭豆漿的原味，聯名新品「阜杭豆漿經典飯糰」是以原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蛋條，配上焙烤麵包條，鮮食廠將麵包條高溫焙烤後，呈現如師傅現做般的香氣和酥脆口感；米飯部分加熱後吃起來粒粒分明、香Q有彈性。

7-ELEVEN並公布門市「台式早餐」熱銷前五名，依序是：雞肉飯飯糰、皮蛋瘦肉粥、炭火燒肉包、小籠湯包及碗粿，其中，榮獲冠軍的雞肉飯飯糰，今年已賣出近800萬份；北部粉領族則偏愛皮蛋瘦肉粥，一年可締造上億元業績；包子類的「炭火燒肉包」及「小籠湯包」因方便微波即食，在早餐及宵夜時段都很熱賣；新品「呷七碗碗粿」熱量低又有飽足感，也成為許多女性早餐的新寵。

此外，隨著天氣轉涼，7-ELEVEN表示，看準保暖商機，即日起推出「熱罐飲料專區」，引進超過10款咖啡、奶茶、豆漿等飲品，今年更獨家進口KIRIN午後紅茶、WONDA極、伊藤園TEASTEA等日本知名茶飲和咖啡；同時，10月中旬也將陸續推出換季必備護唇膏、發熱衣等保養和保暖小物，滿足民眾日常需求。

因應新品上市，7-ELEVEN指出，10月21日起至11月3日使用OPEN POINT會員好康優惠點數，用25點即可兌換阜杭豆漿經典飯糰一份，數量有限、換完為止！此外，即日起至11月2日推出「隨時選」優惠，阜杭豆漿經典飯糰、御飯糰（不含手卷、壽司）、三明治、堡類等指定鮮食商品，搭配指定CITY CAFE、CITY TEA現萃茶或指定飲料，可現省15元。

(工商 )