倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開高走高，終場上漲157.97點作收，漲幅1.24％，收在12908.34點；櫃買指數亦同步走揚0.48點，漲幅0.29％，收在165.23點；三大法人進出方面，外資轉買127.59億元，投信續買0.6億元，自營商買超4.52億元，惟外資法人於台指期買回24口多單，累計淨多單部位為28,769口，心態呈現謹慎中性偏多。

在全球疫情升溫、美國總統大選不確定性因素升高、美國新一輪刺激法案卡關及預算赤字創紀錄的心理影響下，美股26日那斯達克及費半指數尾盤急殺。反觀台股19日表現卻異常強勢，權值股台積電穩步上漲，蘋概股鴻海、大立光、玉晶光、台郡、臻鼎-KY、華通、台表科，及聯茂、台光電、金像電、先豐、達邁、德微、明基材、誠美材、美利達等紛紛止穩強彈，中小型股健康輪動。

在利空因素尚未淡化前，加權指數19日能開高上漲，代表下檔空間有限，後市行情可期。不過，在美國總統大選前，預期盤勢仍將反覆震盪整理，故在策略上仍須謹守「低接不追高、買黑不買紅」原則。

個股方面，本周納入投資組合的廣錠，儲能系統設備新品需求升溫、成長動能強勁，配合趨勢走多、公司派及內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

展望未來，經濟部預估，9月外銷訂單月增率有望力拚連七紅、第三季接單金額更可望再創歷年同期新高。在實質經濟面有力支撐下，預期在美國總統大選之後，台股將仍有一波上漲空間，故短線若有所震盪，將為進場布局的之良機。

(工商 )