證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市架構依舊穩固，長線看多。惟目前行情已初見回檔雛形，操作上應以「短空長多」為策略。

美國9月零售銷售月增率，由0.6％上升至1.9％。9月工業產出月增率則自0.4％下降至-0.6％，經濟數據憂喜參半。不過經濟刺激方案仍遲遲無法過關，加上美國為因應疫情衝擊，祭出大規模刺激方案，預算赤字飆高。依據財政部數據顯示，聯邦今年預算赤字急升至3.13兆美元，打破2009年金融海嘯1.4兆美元紀錄，創下歷史新高。

對於最新一輪的刺激計畫，美國眾議院議長佩洛西表示，要達成協議恐怕須等到明年一月份。財政部長穆努欽也認為，在總統大選之前要達成協議並不容易，但仍將盡力而為，期望能盡快完成任務。

在種種利空因素衝擊下，美股尾盤賣壓湧現，四大指數16日漲跌互見，不過道瓊指數終場仍上漲112點，以28,606點作收，漲幅0.39％。展望後市，接下來市場矚目焦點仍將落在11月3日美國總統大選，預估未來二周市場振幅恐將擴大，投資人可藉此機會進場汲取利潤。

個股方面，本周納入投資組合的正新，目前股價仍位居低位區徘徊，且已初具向上走升雛形。

(工商 )