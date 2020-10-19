逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:322020/10/19 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股19日開高走高，由科技權值股帶動下，終場加權指數上漲157點，以12,908點作收。技術面原本強勢的多方突破缺口不幸於上周遭到封閉，所幸大盤19日收復所有均線，因此短線上雖不致產生停損賣壓，卻可能有獲利了結的壓力，預期加權指數將維持高檔整理格局不變。 個股方面，本周納入投資組合的台積電並沒有如市場預期調漲代工價格，引發失望性賣壓，惟台積電第三季表現優於預期，外資19日反手買超1.03萬張，帶動股價上漲8.5元，同步貢獻大盤74點。 (工商 ) #華冠 #台積電 #投顧分析師 #丁彥 #加權指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》雙王轉強 漲逾百點 12:152020/10/19 財經 七大客戶 力挺台積5奈米 04:102020/10/19 財經要聞 《半導體》甩開ADR跌勢 台積電反彈開高 10:332020/10/19 財經 《半導體》策略結盟效益待觀察 頎邦、華泰淡定 15:562020/10/19 財經 《國際產業》iPhone 12／12 Pro預購告捷 蘋果可望迎向「超級周期」 16:472020/10/19 財經 台股周線翻黑 考驗達人布局 04:102020/10/18 產業特刊 台積５奈米 Q4噴量 04:102020/10/19 財經要聞 13檔法人掃貨 逆風飛 04:102020/10/18 財經要聞 年底拚績效 15檔投信偏愛 04:102020/10/19 證券．權證 台股恐回測季線 12,600點有撐 04:102020/10/19 證券．權證 財經熱門新聞 華為禁令逼美企斷供晶片 傳高通515億授權金飛了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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