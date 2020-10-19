華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股19日開高走高，由科技權值股帶動下，終場加權指數上漲157點，以12,908點作收。技術面原本強勢的多方突破缺口不幸於上周遭到封閉，所幸大盤19日收復所有均線，因此短線上雖不致產生停損賣壓，卻可能有獲利了結的壓力，預期加權指數將維持高檔整理格局不變。

個股方面，本周納入投資組合的台積電並沒有如市場預期調漲代工價格，引發失望性賣壓，惟台積電第三季表現優於預期，外資19日反手買超1.03萬張，帶動股價上漲8.5元，同步貢獻大盤74點。

(工商 )