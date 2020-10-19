台中市議員陳世凱今天於市議會質詢說，台中購物節號稱創造90億的消費，「說的嚇死人，做的笑死人」，所有消費裡最大宗的項目竟是買車、買房、買土地，佔了全部消費的32.88，金額總共28億8千多萬，都被算進購物節消費裡。難道市民會為了抽獎，花兩億在台中買土地嗎？

陳世凱指出，購物節的目的在於促進消費擴張，尤其是零售消費的擴張，讓消費市場活絡，市府卻將買車、買房、買土地也算在台中的消費，是濫竽充數。台中購物節應採取聚焦的策略，將活動鎖定台中特色產業，而非將買車買房的金額拿來墊高整體數字，這點非常可惜。

陳世凱表示，經發局年底即將舉辦的台中歡樂購，是將原本因疫情取消的出國考察等等經費變更而來，但內容變更卻未向市議會報告，目前的計畫也沒有讓市議會看過，就直接要招標，這是非常重大的瑕疵。他要求市府盡快將計畫完成，向市議會提出報告。

經發局長張峯源解釋說，因疫情限制活動舉辦規定，台中購物節才有活動變動調整需求；另也因配合疫情原本出國舉辦活動無法成行，才改在國內辦台中歡樂購，盼能帶動在地產業經濟力，促進經濟與商機。

經發局長張峯源解釋說，因疫情限制活動舉辦規定，台中購物節才有活動變動調整需求。（陳世宗攝）

(中時 )