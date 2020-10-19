觀光業年度盛會「2020ITF台北國際旅展」10月30日盛大展開，台北福華大飯店線上旅展10月19日搶先開跑，今年別忘來搶快閃商品，旅展期間每日11：00推出限量快閃活動，「台北福華跨年住宿券」三天兩夜驚喜價10,000元(每日限量10套)及購買台北福華任一餐券可享「彩虹座周一至周四自助晚餐雙人餐券」5折加購價1,210元(每天限量30張)。

線上獨賣必搶商品有「2,399元台北福華大飯店住宿券」和「499元江南春海陸單人午間套餐券」， 線上好康錯過不再！為回饋展場消費者，今年特別推出人氣優惠商品，包括展場獨家 的「台北福華跨年住宿券」三天兩夜驚喜價10,000元(每日限量10套)及購買台北福華任一餐券可享「彩虹座周一至周四自助晚餐雙人餐券」5折加購價1,210元(每天限量30張)，還有深受民眾喜愛的「中式套餐券」優惠價799元，熱銷明星商品「2,500元四人合菜餐券」憑券至江南春不分平假日現場加價499元，完美升級為掛爐櫻桃烤鴨五吃餐，既省荷包還可靈活運用，樣樣都滿足老饕的胃。

此外，深受民眾喜愛的「799元中式套餐券」 (5.2折，最高原價1,408元)，可用於「江南春」招牌人氣海陸套餐，色香味俱全的招牌江浙菜，生炒鮮蝦鬆、無錫排佐寧波菜飯、蟹黃海鮮魚翅盅等經典佳餚，道道讓您唇齒留香；或是「珍珠坊」精緻小巧的龍蝦單人套餐，如蒜香蒸龍蝦、芙蓉海皇羹、魚香雞粒炒飯、小籠蒸三樣精緻鹹甜點心，品嚐經典粵菜之美，千萬不能錯過。

另外，熱銷明星商品「2,500元四人合菜餐券」 (7.5折，最高原價3,300元) 推出超值「買四送一」優惠，一券在手遊走江南春、珍珠坊、蓬萊邨及七賢吧四間餐廳；蓬萊邨台菜以做工繁複的「手路菜」為主軸，「五味鮮九孔」、「蔭鼓炒鮮蚵」、「軟煎嫩溜肉」多樣台式料理，搭上軟香的地瓜稀飯更是地道絕配，絕對帶出縈繞記憶的道地台菜風味。

講究刀工的滬式料理，以精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法烹製，像是江南春最有名的「紹興醉雞」、「蟹黃嫩豆腐」、「砂鍋紅燒肉」、「火腿燴角瓜」及「極品醃篤鮮」皆是不容錯過的經典美饌，更打著不分平假日現場加價499元，完美升級為掛爐櫻桃烤鴨五吃餐，嚴選蘭陽平原3公斤以上櫻桃鴨依循古法料理，皮脆肉嫩，口感格外香酥，風味堪稱一絕，一次品嚐到舌尖上的老味道。而珍珠坊則是端上功夫拼盤「明爐烤燒鴨」、「玫瑰鼓油雞」、「蜜汁烤叉燒」還有「蟹肉扒豆腐」和「蠔油牛肉片」等道地粵菜。七賢吧推出自由搭配四人同享餐，從沙拉、濃湯、主菜有爐烤德國豬腳、碳烤大西洋鮭魚或歐式迷迭香羊排三選一及蕃茄肉醬義大利麵、青醬義大利麵、彩椒牛柳炒飯三選二。

自助餐券則有深受消費者喜愛的「彩虹座中西日自助餐券」850元(7.4折起)絕對超值，現切牛排及現流海鮮、日式炸物、粵料港點等70多道亞洲美饌輪番上陣一次網羅，絕對適合精打細算的肉肉控。以及家庭和公司團體詢問度最高，全日皆適用的「中式十人桌菜餐券」9,999元(5.5折，原價18,150元)，適用於宴會廳 (粵菜)、江南春 (江浙)，每桌10位，一年一度的旅展限定優惠，千萬別錯過。

(中時 )