遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元、擅自停飛等，涉犯財報不實、特別背信、違反民航法等罪遭訴、羈押迄今。台北地院今裁定張出具8000萬元現金保、2000萬元人保，總保金1億元後停止羈押，並限制住居、出境、出海，每天須至派出所報到。

張綱維上月開庭時，辯護律師劉煌基求法官「法外開恩」，讓張以2000萬元交保，法官請劉說明理由，劉後來具狀說明理由，法官今做出裁定，未限制籌保時限。據悉，張目前仍在看守所，待籌保完成後，法官會提張到北院，辦理境管手續後再放人。

法官裁定交保有6大理由，第一，張綱維母親身體健康狀況惡化，並有2名未成年子女需要照顧；第二，遠東航空的飛機仍散落在機場，需要張去處理善後；第三，張願意提供的保證金從1000萬元提高為2500萬元；第四，劉煌基也願意出具1000萬元保證書，擔保張不會逃亡；第五，張綱維對於起訴書所記載證據的證據能力都不爭執，並已改口承認偽造私文書罪。

最後，張的母親雖也表明願意出具2億元保證書，但張母名下的不動產有設定最高限額抵押權，擔保金額遠超不動產公告現值、房屋評定現值，不屬於《刑事訴訟法》規定可出具保證書的「殷實之人」，法官因此沒有要求張母做人保。

(中時 )