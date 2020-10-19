德國馬克斯莫洛克體育場(Max-Morlock Stadion)有一場驚險的運動，但是並不在運動場館中進行，而是在離地70公尺的上空。極限運動員詹德克（Jens decke）在未借助平衡桿情況下，走過體育場兩座燈光架所繫的繩索，距離長達230公尺，打破了世界紀錄。

這種極限運動稱為走繩(Slackline)，與走鋼絲(Tightrope walking)有些類似，不過由於繩子有一定的彈性，所以比走鋼絲更容易搖晃，難度也就更大。這位28歲的極限運動員在完成這項挑戰後表示，「走過230公尺長繩索，最大難點在於保持注意力。因為高度緊張肌肉容易僵持，走到後來會有一點恍神，好像你自己不在那裡。同時高度緊張也造成胃部不舒服，這些生理反應都可能使自己分心，能做的就是專心抑制它。」

Slackline-Rekord im Stadion

詹德克正職是卡塞爾大學(University of Kassel)環境工程和機械工程的研究助理，但休聞時候喜歡挑戰極限運動，已是極限運動員協會（Konnektonauts）的成員。

(中時新聞網)