「2020 ITF台北國際旅展」即將開展，天成飯店集團旗下五館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅-華山町、台北天成文旅-蜂巢，及嘉義天成文旅-繪日之丘，聯合推出超殺優惠最低1.7折起的聯合住宿券，任選館別住宿一晚含早餐每張售價3,699元（最高總價值22,220元，下殺1.7折）不分平假日皆可入住，旅展加碼於2020／12／23前選擇於台北三館住宿（台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町），免費加送一晚或當日入住兩間，適合年底前安排全家出遊。

頂級度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」，於2020年獲交通部觀光局評鑑為「卓越五星」等級，推出年度最優惠：平／旺日雙人住宿券每張9,900元，入住「城堡-精緻客房」（最高總價值35,200元，下殺2.8折）。天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、華山町餐酒館與花園thai thai共同推出餐券下殺5.2折起，消費者也可至天成飯店集團或旗下各館官網進行線上選購。

天成飯店集團推出的「3,699元五館聯合住宿券」多年來持續受到消費者的熱烈支持。「台北天成大飯店」坐落於台北車站旁五鐵共構之交通樞紐地帶，向來是台北自由行旅客的首選住宿地；亦或入住緊鄰華山1914且設計感十足的「天成文旅-華山町」，主打上下鋪的華山四人房適合閨蜜好友出遊。或是選擇靠近西門町的「台北花園大酒店」，在熱鬧的台北西區享有一絲溫馨的寧靜。

即日起至2020／12／23前，於以上台北三館住宿使用「2020 ITF台北國際旅展-3,699元聯合住宿券」，加碼升級買一送一，可選擇連住兩晚或當日入住兩間相同房型。或是2021／1／3後，來到台北後車站商圈，體驗以蜜蜂歸巢為概念設計的「天成文旅-蜂巢」，可入住豪華三人房含早餐；如想往南移動，探索阿里山腳下最美的城市嘉義，「天成文旅-繪日之丘」推出適合小家庭出遊入住的四人溫馨家庭房。天成飯店集團旗下各館皆可符合賓客的需求。除了超優質的住房商品可選擇使用之外，一張3,699元聯合住宿券亦可選擇享受台北花園大酒店頗受好評的Garden SPA身體課程「身體荷蒙紓壓護理Spa」共兩堂，原價7,600下殺4.9折。多元化的體驗讓消費者自由選擇，在繁忙的生活裡，享受身、心、靈的寧靜與自然放鬆。

頂級度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」，位於花蓮縣瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合觀光飯店、villa別墅、親子villa、溫泉／水樂園，整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。瑞穗天合國際觀光酒店於2019年榮獲網友票選全台最美飯店，更於2020年獲交通部觀光局評鑑為「卓越五星」等級。

此次旅展推出雙人與四人平旺日住宿券。雙人住宿券每張9,900元，入住「城堡-精緻客房」（最高總價值35,200元，下殺2.8折）；四人住宿券每張18,000元，則可選擇「莊園-精緻家庭房」或「親子別墅-親子溫馨家庭房」（最高總價值57,200元，下殺3.1折）。票券優惠期限自販售日至2021／11／30止，提供一泊二食（早、晚餐）、溫泉黃金湯與108泡湯戲水池的頂級住宿體驗，到台灣後花園體驗花蓮的爛漫與質樸。

(中時 )