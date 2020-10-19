綜藝天后小S日前在網上曬出帶女兒到壽司店用餐照，零偽裝用餐的她還留言自爆「沒人理」，而不吝嗇分享生活日常的小S，稍早則PO出跳高跟舞影片，身穿黑衣黑褲、腳踩高跟鞋的小S，跟著節奏性感扭身、抖臀，不過小S跳舞的同時，嘴巴也不時在說話，實在超搶鏡。

貴為綜藝天后的小S，平時不吝嗇分享生活日常。（圖／本報系資料照片）

小S近期重燃跳舞魂，不時在網上PO出練舞影片，而小S今（19日）則再PO高跟舞影片，她還發文直呼：「第一支舞總算學會了！但是好幾度都快要摔死」，只見小S身穿黑衣黑褲、腳踩高跟鞋，跟著節奏性感甩手、扭身、抖臀，妙曼舞姿讓小S火辣指數爆表，影片獲得不少好評。

不過小S性感熱舞的同時，她嘴巴也不時在喃喃自語，網友留言說：「一開始嘴巴在念什麼？好可愛也好性感」、「嘴巴很有戲ㄝ」，還釣出小S回應：「我也不知道耶！要改掉」、「嘴巴這樣不行啦！要放鬆才行」。

小S不僅舞姿性感，她還駕馭超高的高跟鞋跳舞，讓粉絲不禁狂讚：「巨星你真是又美又有才華！」、「踩著恨天高」、「姐姐超級無敵美的」，而小S也親民現身回應：「謝謝，但高跟舞真的蠻危險的！」、「天大」、「謝謝妹妹誇獎！姐腿快廢了」。

(中時新聞網)