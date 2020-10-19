竹南龍鳳宮為回饋竹南鎮民，自2017年起將部份香油錢提撥成獎學金，發給全鎮8所國小，今年的獎學金發放，受疫情影響延後到農曆9月舉行，19日上午由龍鳳宮副主委葉倍境代表前往照南國小等學校，贈送給126位小朋友獎學金，希望能有助小朋友學業進步。

竹南后厝龍鳳宮秉持著取之社會、用之社會的理念，自2017年起將部分香油錢做為獎學金用途，頒贈給竹南鎮內八所國民小學學童。今年度共有126位學童受獎，每人可獲得新台幣2000元的獎助學金。

往年，龍鳳宮獎助學金皆選在媽祖聖誕前夕，在龍鳳宮後殿舉行頒贈儀式，由受獎同學偕同家中長輩一同前往領取。但今年受疫情影響，獎助學金頒發延後至下半年舉行，並為配合防疫政策降低群聚風險，獎助學金辦理小組決議今年度改為派員於天上聖母飛昇紀念日前夕的10月19日早上，至鎮內8所國小頒贈。

據后厝龍鳳宮表示，往年獎助學金發出後，陸續有家長會後至宮裡表達感謝之意，受獎家庭表示會把獎助學金用做繳納學費，購置參考書、添購文具等等用途。今年度，更有一間學校的孩子自動發起寫感謝狀的行動，每人一張感謝狀，感謝龍鳳宮對孩子們的疼惜之意。

今年頒贈儀式，從19日上午展開，由龍鳳宮副主委葉倍境代表，先前往竹南鎮人數最多的照南國小頒贈，共有30名小朋友獲獎，照南國小校長鍾正康和全校小朋友一同歡迎龍鳳宮代表們到來，並致贈感謝狀給龍鳳宮，感謝宮方重視教育。

竹南龍鳳宮頒贈獎學金給照南國小等學校共126名小朋友獲獎。（謝明俊攝）

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