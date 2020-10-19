張峯源強調，已有到過3地點評估過，也有優先順序，會儘速徵詢地方意見後研議辦理。（陳世宗攝）

台中市是全國人口第二大都商業活動熱絡！台中市議員吳瓊華19日在財政經濟業務質詢時指出，烏日區因3鐵共構快速發展已成台中門面，截至目前竟還未能規劃「烏日商圈」；商機不等人市府只會拖拉。經發局長張峯源說，已有到過3地點評估過，也有優先順序，會儘速徵詢地方意見後研議辦理。

吳瓊華說，三鐵共構的烏日區到現在竟還沒有任何商圈，烏日目前就有3個地點極具規劃商圈的潛力；包括明道花園城周遭，優點是學區，又有傳統市場，人潮密集，交通方便，缺點就是停車位不足。市政府只要增加立體停車場解決停車問題，輔導成立管委會行銷包裝，商圈就能成立起來。

吳瓊華表示，車站前沿著三民街有傳統市場、烏日農會、特色美食等，優勢是人潮密集、交通方便等，離高鐵、烏日會展中心也近，但是人潮集中在上午，下午到晚間人潮比較少。

吳瓊華指出，烏日區還有成功嶺前，中山路轉進榮和路一帶，優勢是高鐵新市鎮開發，又有林新醫院，外來移入人口多，但是真的沒有商鋪，需要市政府努力招商，如果能找來家樂福、B＆Q特力屋等綜合賣場投資，發展潛力很大。

(中時 )