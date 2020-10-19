搭高鐵從台北到台中只要50分鐘，但搭客運從高鐵台中站到南投市就要80分鐘！南投縣議員張嘉哲、黃世芳、游顥，19日呼籲中央重視南投人行的權利，爭取高鐵、台中捷運延伸到南投，讓遊子返鄉與遊客觀光都更便捷。

「救經濟、顧鄉親，南投人需要這一帖（鐵）! 張嘉哲指出，南投縣65歲以上人口占總人口17％，青壯人口外移，無論往返照顧雙親，或者長輩去看孫子、到外地求學、工作等，都因為家住南投，不便利的交通讓回家的距離變得遙遠又困難。

張嘉哲表示，中央政府提出高鐵延伸到宜蘭、屏東，也希望中央看到南投的需求，規畫南投縣鐵道建設，不要讓南投鄉親成為交通偏鄉的次等公民。

游顥說，南投不靠海，也沒有機場、港口，連鐵路建設也始終未見任何規畫，中央政府的前瞻計畫，沒有任何關於南投的交通建設；許多無法自行開車的鄉親、遊客或外國背包客，光靠大眾運輸工具相當困難不便！

因此，希望推動人口密集鄉鎮的鐵路建設，提升集集鐵道支線服務與運能；台中捷運延伸到南投，打通高鐵台中站及彰化田中站的交通動脈，實現中彰投半日生活圈的願景。

黃世芳表示，希望中央重視南投鄉親的交通權益，把捷運或鐵路延伸到埔里、名間及竹山，南投鐵路建設完成後，台中市民也可以選擇南投居住、台中工作，上下班只要半小時；各地遊客到南投旅遊更便利，而且可減少車輛造成的空氣汙染。

(中時 )