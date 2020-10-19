打拚近10年，屏東縣教育產業工會喜迎成果，19日與萬丹、潮和及萬安等3所國小簽訂團體協約，讓老師與學校能以對等位階進行權益協商，且全都具有法律效力，讓教師權邁入新的里程碑。

屏縣教產工會理事長陳建宏坦言，過去校方將團體協約視為洪水猛獸，總擔心簽訂後會引發更大衝突對立；為讓學校與老師充分了解協約內涵，從2011年起便一校一校舉辦座談，多年後終於盼到開花結果這一刻。

陳建宏進一步表示，團體協約是以工會為單位與雇主簽訂，在勞資雙方都同意約定內容後簽訂的書面契約，因此具有法律效力，凡違反協約內容的工作規定均為無效；由於與公立學校簽訂相較其他工會規定上有更多限制，必須先讓學校主管機關核可，「因此難度更高。」

萬丹國小校長李岳林說，當初考量校內教師會員比例高，加上學校要永續經營，並非行政人員就能主導，還需要老師一同協助，因此建立良好溝通管道，才是長久利基；潮和國小校長謝相如指出，學校和諧對孩子教育更有利，也希望這次行動後能有更多學校一起加入。

屏縣府勞動處長黃鼎倫也到場見證這歷史，他強調，勞資不一定是對立關係，也能追求共好，這次有3所學校扮演領頭羊，後續會發現「原來沒那麼可怕」，好的理念也得以實踐。

(中時 )