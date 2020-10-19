為鼓勵新住民參與公共事務，屏東好好婦女權益發展協會特別協助來自越南的蘇玉英，走入屏東市大連社區，採集長輩們的故事，更將老照片集結成冊、順利出版，讓其他居民也能分享銀髮族的漫漫來時路。

來台14年的蘇玉英回想初來這陌生國度時，也帶了不少照片，當它靜靜躺在相簿、堆疊在書櫃裡，沒有述說當下的感情，其他人很難窺探；就是用這樣的想像，她開始走入社區，希望長輩能拿出珍藏許久的照片，分享當時情。

「剛開始當然很害羞」，說了好久、長輩還是不好意思拿出來，於是自己就拿出照片主動與對方分享，說著說著，他們就也開始聊起自己的故事。

來自上海的袁雲娣，指著一張超過90年的老照片談到，1950年與丈夫隨著政府播遷來台，當時以為單純是到台灣旅遊，幾天後就要回去，沒想到在這裡度過大半輩子，這些老照片就成了隔海回憶的重要畫面。

這本書共收集40位長輩的故事，每張照片都記錄這片土地的發展史，蘇玉英說，來台生活那麼久，以為已經很懂台灣，沒想到藉由這本書，對台灣文化又有更深入了解；首刷共印製500本，除送給社區長者，也會寄給全縣212個社區發展協會，讓更多人看到他們人生的精彩。

大連社區收集長輩老照片且集結成冊，與其他人分享精彩人生。（林和生攝）

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