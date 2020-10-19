歐洲主要股市周一早盤上漲，荷蘭飛利浦(Philips)以及瑞士財富管理公司寶盛集團(Julius Baer)等企業強勁獲利表現，稍微掩蓋了市場對歐洲多國祭出社交管制的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數上漲1.86點或0.51%，為369.33點。

歐洲企業第三季的獲利將從第二季疫情流行期的疲弱中復甦。飛利浦股價勁揚3.2%，該公司第三季報出優於預期的獲利表現，淨利益來到3.4億歐元。

義大利和愛爾蘭上周末皆出現創紀錄的單日確診數。促使投資人擔憂上一波大流行的封鎖措施對經濟的傷害。英國政府科學顧問表示，英國有必要進行為期三周的全國性封鎖管制。

寶盛集團上漲5.3%。得益於客戶活動增加和成本削減，該銀行今年首九個月的獲利率獲得改善。

飛利浦上漲2.8%。得益於醫院設備需求大增，以及線上醫療部門的成長，飛利浦第三季營收和獲利皆超過市場預期。

全球最大優格食品製造商，法商達能(Danone)上漲2.3%。該集團恢復今年全年財測，並表示將重新審視其資產。

奢侈品個股LVMH集團、愛馬仕(Hermes)，以及葡萄酒商保樂力加(Pernod Ricard)早盤皆上漲逾1%。中國周一公布優於預期的九月零售銷售數據。

瑞典國防公司紳寶(SAAB)大跌10.4%，為泛歐STOXX 600指數墊底表現。該公司報出第三季獲利下跌，並無法重申證實先前對本年度的財測。

(時報資訊)