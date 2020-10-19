城鎮化是當前大陸經濟發展重要動力，省會（含自治區首府）城市作為省域的政治、經濟領域中心，通過GDP、人均收入、高新企業數量等多指標統計後發現，目前大陸有7個省會進入GDP「兆元俱樂部」，還有4個省會是兆元城市後備軍。若單獨觀察城鎮居民人均GDP方面，由南京、廣州、杭州位居前3，但南京甚至超越廣州位列榜首。

目前GDP總量仍是衡量大陸城市綜合實力和影響力的重要指標。透過資料顯示，2019年大陸省會城市GDP總量前10名分別是廣州、成都、武漢、杭州、南京、鄭州、長沙、濟南、合肥和福州，其中前7名都超過兆元（人民幣，下同）大關。

據第一財經報導，廣州作為第一經濟大省廣東的省會，同屬四大一線城市之一，儘管目前經濟總量面臨被重慶趕超的局面，但在省會城市中，廣州領先優勢仍明顯，去年實現GDP達2.36兆元，領先第2名成都6616億元。

(旺報 )