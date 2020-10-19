我國駐斐濟代表處10月8日舉辦雙十國慶酒會時，2名中國駐斐濟大使館人員闖進鬧場，還毆打我代表處人員；但事隔8天，我外交部才發布譴責新聞。國民黨考紀會主委葉慶元抨擊台灣外交部喪權辱國，事後才操作新聞，操作痕跡明顯。

葉慶元在臉書說，他的看法很單純： 1. 中華民國國慶慶祝活動，對岸外交官跑去鬧場，就是不對！ 2. 我國駐外人員被攻擊，外交部第一時間居然沒有動作，根本喪權辱國！ 3. 事發八、九天後，才突然發新聞，操作痕跡明顯！

國民黨考紀會臉書粉專也發文說，我駐斐濟代表處舉行國慶活動時，兩名中國大陸駐斐濟外交人員竟闖入並動手打人。對此，國民黨今表達嚴厲譴責，要求中國大陸應公開道歉並嚴懲使用暴力的外交人員，同時呼籲我政府相關部門應透過適當管道向陸方表達嚴正抗議。國民黨要求外交部應對斐濟提出交涉，要求斐濟秉公處理對岸外交人員不當行徑，還我中華民國及外交人員公道與尊嚴；日後外交部並應向國人詳述事件始末，以及斐國處理之道。

考紀會也指斥「莫名其妙」，中華民國國慶慶祝活動，中共駐外人員來鬧場？還仗著外交豁免權，強調不受刑事追訴？外交部把這件事壓了八天，到現在才拿出來講，是搞什麼名堂？第一時間就應該向斐濟政府抗議，並要求將對岸的外交官列為不受歡迎人物，要求大陸當局將其送回對岸才對！

(中時 )