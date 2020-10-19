美國總統大選將於11月3日投票，最後倒數十多天，目前民調顯示，總統川普落後民主黨候選人拜登約5-15個百分點，甚至有民調顯示已輸17%。但前民進黨立委林濁水卻分析指出，「若說川普是敗於民粹，那拜登最後恐敗於肆無忌憚的家族貪腐」。

對於拜登近期爆發「電郵門」，拜登次子韓特（Hunter Biden）引爆的「電郵門」醜聞持續延燒，儘管新聞真假難辨，仍引起各方輿論譁然。繼被揭發他在烏克蘭及中國大陸的商業交易涉及貪腐後，前國家安全委員會委員希金斯（Rich Higgins）19日在推特爆料，稱拜登擔任副總統期間，韓特在2010年開始獲得中國大陸資金，並從那一年起，把美國中情局（CIA）在大陸36名特工人員名單賣給中共，造成他們被捕與處決。希金斯以「叛國罪？」暗示拜登恐涉入這起CIA洩密案。

對此，林濁水19日在臉書貼文表示，若探討兩黨候選人可能敗選原因，他認為，「川普或敗於肆無忌憚的民粹」，而「拜登恐敗於肆無忌憚的家族貪腐」，他感嘆，世界霸主的總統選舉，居然比爛比到這樣不像樣，他坦言，拜登醜聞幸好在選前就被曝，否則一旦當選，電腦檔如未爆彈，引信掌握在對手中國大陸手中，真的會不堪設想。

但林濁水一番話，卻引來一些網友傻眼回應，「川普敗，拜登也敗，我明白了，原來大師您才是唯一贏家」、「這時候怎麼說拜登敗了，不是說川普必敗無疑嗎？」、「改風向？」。

(中時新聞網)