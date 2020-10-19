總統蔡英文日前宣布，從明年元旦起，開放瘦肉精美豬跟30月齡以上的美牛進口，引發民眾對食安的疑慮，國民黨也就此在立法院展開激烈攻防。其中，藍委蔣萬安在這過程中表現亮眼，但台北市議員王世堅分析他的表現後卻說，「蔣萬安只是比較帥的費鴻泰」。

日前蔣萬安在質詢時，一改平日溫文儒雅形象，激動拍桌、怒指加大罵衛福部只標產地、不標含不含萊劑的政策，要小老百姓如何辨識？政府一再說讓民眾選擇，但根本「全部都是騙！」衛福部長陳時中也坦言，自己也「沒有」辦法辨識加工品是否含有萊劑。

對此，王世堅今(19)日在臉書上表示，蔣萬安形象好、長得帥，先前社會高支持度，但美豬議題卻不見蔣萬安更多的努力與研究，也僅止於情緒性發言方式，那蔣萬安就是另一個費鴻泰。王世堅甚至還直言，「蔣萬安只是比較帥的費鴻泰」。

王世堅認為，蔣萬安與費鴻泰是一體兩面，完全發揮不了任何功能，蔣萬安反把自己耗損掉。

網友們也留言回應，「王議員說得好，支持您」、「別小看費鴻泰，年輕時的照片可比蔣萬安帥一百倍」、「不要把毒害台灣人的美國豬肉邊緣化討論這些廢話」、「把蔣萬安形容很到位，哈哈哈」。

(中時新聞網)