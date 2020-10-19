疫情衝擊各行各業，也影響不少人的生計，導致流浪動物領養率下降，為了讓流浪狗貓的議題受到更多關注，高雄幾位專業咖啡師聯手發起了「關懷浪浪公益咖啡活動」，近日在仁武三山苑美食咖啡館舉辦咖啡義賣、簡易文青市集、塔羅牌占卜等暖心活動。

活動也與高雄市動物保護處舉辦流浪動物認養活動，現場吸引超過500名愛爸愛媽與民眾參加，民眾表示可以參與市集、享受手沖咖啡的美味，又能做公益支持浪浪，是非常有意義的假日活動。

近年來，台灣流浪貓狗的議題愈來愈受到大眾的矚目，根據行政院統計，全台光流浪狗就有15萬隻，每年還以數萬隻的數量增加，各地的浪浪收容機構也超量收容，除此之外，還有衛生、流浪狗群、毛孩照顧等衍生問題。

疫情導致流浪動物領養率下降，高雄幾位專業咖啡師聯手發起了「關懷浪浪公益咖啡活動」。（柯宗緯攝）

尤其，今年疫情發生之後，許多民眾的生計都受到影響，導致流浪動物的認養率隨之下降，為了喚起大家對流浪動物的愛心，讓浪浪們可以不再受顛沛流離之苦，幾位咖啡師聯手發起了這項公益活動，讓參加者在享受美好咖啡的同時，也能夠為浪浪盡一份心力。

「關懷浪浪公益咖啡活動」由三山苑咖啡、94 café、米歇爾咖啡、視角Cool文創共同主辦，高雄市動物保護處、社團法人台灣愛狗人協會、心之泉、格斯熊國際有限公司、咨衍似譯全方位工作室、歹嘴Pet treats協辦，並獲得澄觀園高爾夫球場及京典大理石公司贊助，而關鍵推手則是三山苑首席咖啡師陳儀滄、94 café負責人兼咖啡師鄭丞淯、米歇爾咖啡負責人兼咖啡師嚴若慈，他們共同發起與熱心贊助了這項公益活動。

活動發起人、三山苑首席咖啡師陳儀滄表示，平常他就是一位愛狗及愛貓人士，因為自己的工作專業是咖啡，因此希望將愛與專業技術做結合，用精品手沖咖啡來喚起大眾心中愛的種子，串起人、狗、貓之間的連結，因此發起這項咖啡公益活動，希望聚集更多愛狗愛貓的民眾，宣導「愛牠就不要拋棄牠」的理念，拯救更多的浪狗浪貓。

現場除了有精品咖啡喝到飽之外，還有精彩的文創市集、塔羅牌占卜、茶樹精油體驗、寵物SPA機展示、咖啡精品咖啡豆及耳掛包義賣等活動，並與高雄市動物保護處舉辦流浪動物認養活動，在週日吸引不少親子一同參加，也有許多愛爸愛媽帶著自己的毛小孩共襄盛舉。

民眾只要捐贈兩百元，不僅可以協助浪浪，還能盡情享受由三位咖啡師精心沖製的手沖精品咖啡，所有收入扣除必要成本後，都將捐贈給「浪浪的後盾」。民眾表示這項活動很有意義，不僅可以逛文創市集、享受美味咖啡，而且可以關懷浪浪，咖啡喝起來似乎添加了不一樣的「溫度」。

(中時 )