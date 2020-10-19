富山漁業保育區2男違法垂釣，被海巡當場查獲魚籠內有烏魚2尾、小飛魚4尾。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

海巡署東部分署第13岸巡隊18日在潮來橋南方150公尺處，發現2名男子違規釣魚，當場查獲魚籠內有烏魚2尾、小飛魚4尾，隨後將2人依漁業法等相關法規函送裁處。

第13岸巡隊表示，18日下午執行現勘時，在潮來橋南方150公尺處之永續經營區，發現陳姓民眾等2人正違規使用釣具釣魚，當場查獲魚籠內的烏魚2尾、小飛魚4尾，隨即將魚全數放回富山保育區內海域，並將陳姓民眾等2人帶回海巡隊製作筆錄，本案依違反漁業法等相關規範，將2人函送台東縣政府裁處，以維護海洋漁業資源保育。

農業處長許家豪指出，每年都會接獲數起違規採捕案件，外地民眾應該是不了解法規，才會發生此事，他說，由東海岸北起台11線潮來橋，南至台11線154公里處之沿岸向外海延伸500公尺之海域，都不得以任何方式採捕各類水產動植物，另外漁港內也禁止釣魚。

海巡署第13岸巡隊指出，這是今年第2起保育區違規採捕案件，富山漁業資源保育區為縣政府公告之保育禁漁區，違者將依漁業法法規處以3至15萬罰鍰，民眾切勿於此處違規採捕水產動植物以避免觸法。並呼籲民眾若於海上或港區、岸際有發現不法情事，請隨時撥打118免費服務專線。

(中時 )