近年來科技不斷演變，為了提升學生們人工智慧學習能力，高市府教育局導入AI人工智慧學習課程，且於19日在E-game遊戲平台推出AI智慧島學習平台，讓學生們可以用遊戲的方式學習，達到寓教於樂效果，高雄成為智慧城市又邁進一大步。
高雄市副市長羅達生、教育局長謝文斌相繼出席AI智慧島啟動活動，在福山國小的學生的引導下，羅達生、謝文斌利用智慧島平台，設計出簡單分辨香蕉成熟度的程式，竟然用平板經過多張照片拍攝後，系統就能自動記憶分辨香蕉成熟度，無論是學生或是師長們都紛紛覺得新奇。
福山國小學生冉典錫表示，其實自己平時相當依賴3C電子產品，但他卻不知道現在科技竟然如此發達，讓他大開眼界，原本以為電腦要辨識各項事物是相當困難，不向人的肉眼可以輕易判斷，但今天看到利用平台就能輕鬆辨識香蕉的熟成度，讓他對AI人工智慧又有更進一步的了解。
(中時 )
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